Премьер Испании пообещал усилить меры безопасности после железнодорожной катастрофы

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство работает над предотвращением дальнейших катастроф после смертельной трагедии на скоростной железнодорожной линии Мадрид–Севилья, недалеко от Урды в Толедо.

Об этом он заявил во время визита в Толедо в четверг, 29 октября, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Санчес заявил, что правительство Испании работает над выяснением причин катастрофы, в результате которой погибли 68 людей.

"Все государственные институты – от самого маленького муниципалитета до правительства Испании – работают круглосуточно не только для того, чтобы дать ответы семьям погибших, но, конечно, также для выяснения каждой мельчайшей детали этой трагедии и усиления мер безопасности, чтобы такое больше не повторилось", – сказал он.

Также премьер Испании отметил, что правительство усиливает процедуры безопасности и охраны на железной дороге.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

Предполагаемой причиной крушения могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

По последним данным, жертвами катастрофы стали 68 человек.