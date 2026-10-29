Франція проти висунення Орбана на посаду генсека ООН

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відкинув можливість висунення кандидатури експрем’єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

Про це йдеться у його заяві, передає МЗС країни, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Франції заявив, що посада генерального секретаря ООН не призначена бути "втішним призом для лідера, який зазнав поразки на виборах і був усунутий власним народом".

"Франція не може змиритися з тим, що Організація Об’єднаних Націй (...) може бути фундаментально підірвана та паралізована великими державами, які воліють покладатися на дії екстремістських маргінальних угруповань, щоб нав’язати закон сильнішого", – наголосив Барро.

Як повідомило видання The Wall Street Journal, адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.

У травні журналісти-розслідувачі повідомляли, що в оточенні MAGA-крила Республіканської партії США розглядають сценарій, за якого Орбан отримає посаду в ООН та захиститься від судових переслідувань на батьківщині.

Раніше на можливість висунення Орбана в генсеки ООН відреагував глава МЗС Андрій Сибіга. А його польський колега Радослав Сікорський вважає кумедними такі повідомлення.