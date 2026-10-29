Франция против выдвижения Орбана на пост генсека ООН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отверг возможность выдвижения кандидатуры экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

Об этом говорится в его заявлении, сообщает МИД страны, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Франции заявил, что пост генерального секретаря ООН не предназначен для того, чтобы быть "утешительным призом для лидера, потерпевшего поражение на выборах и отстраненного собственным народом".

"Франция не может смириться с тем, что Организация Объединенных Наций (...) может быть фундаментально подорвана и парализована великими державами, которые предпочитают полагаться на действия экстремистских маргинальных группировок, чтобы навязать закон сильнейшего", – подчеркнул Барро.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.

В мае журналисты-расследователи сообщали, что в окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором Орбан получит пост в ООН и защитится от судебных преследований на родине.

Ранее на возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН отреагировал глава МИД Андрей Сибига. А его польский коллега Радослав Сикорский считает забавными такие сообщения.