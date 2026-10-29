Німецька земля Гессен присвоїла Зеленському та українцям свою найвищу медаль

Німецька федеральна земля Гессен присвоїла президенту Володимиру Зеленському та українському народові свою найвищу нагороду – медаль імені Вільгельма Лейшнера.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу канцелярії Гессена.

Нагороду Зеленському має вручити прем’єр-міністр Гессена Боріс Райн у день конституції федеральної землі 1 грудня.

"Я дуже пишаюся тим, що маю честь нагородити президента Зеленського медаллю імені Вільгельма Лейшнера за його безпрецедентну самовіддачу. Від початку російської загарбницької війни проти України президент Зеленський видатним чином докладав зусиль для захисту своєї країни та її демократичного ладу", – сказав Боріс Райн.

Райн назвав нагородження Зеленського ще одним потужним свідченням солідарності з Україною. За його словами, федеральна земля продовжує підтримувати українців у боротьбі за захист своєї держави та європейських цінностей.

Нагадаємо, Європарламент вирішив призначити президента України Володимира Зеленського почесним членом європейського ордену "За заслуги" – найвищої нагороди, запровадженої Європарламентом рік тому. Лауреаткою стала також українська правозахисниця Олександра Матвійчук.

Раніше президент України Володимир Зеленський вручив головній дипломатці ЄС Каї Каллас орден княгині Ольги, а міністру закордонних справ Литви Кястутісу Будрісу орден "За заслуги".