Європарламент нагороджує Зеленського і Матвійчук у межах європейського ордена "За заслуги"

Європарламент вирішив призначити президента України Володимира Зеленського почесним членом європейського ордену "За заслуги" – найвищої нагороди, запровадженої Європарламентом рік тому; лауреаткою стала також українська правозахисниця Олександра Матвійчук.

Про це повідомили на офіційних ресурсах Європейського парламенту, пише "Європейська правда".

Президента України Володимира Зеленського призначили Почесним членом Європейського ордена «За заслуги» – це найвища цивільна нагорода, запроваджена Європарламентом у травні 2025 року до 75-річчя Декларації Шумана.



Церемонія нагородження – наступного тижня у Страсбурзі.

У переліку лауреатів 2026 року також українська правозахисниця Олександра Матвійчук.

Окрім Зеленського, серед чинних та колишніх топпосадовців держав Європи у списку – президентка Молдови Мая Санду, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, експрезидент Польщі Лех Валенса, експрезидент Литви Валдас Адамкус, попередній президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Церемонія нагородження відбудеться 19 травня у Страсбурзі.

Орден є найвищою цивільною нагородою, яку Європарламент заснував у травні 2025 року – до 75-річчя Декларації Шумана – для відзначення тих, хто зробив значний внесок у європейську інтеграцію чи просування й захист європейських цінностей. Щорічно визначатимуть до 20 лауреатів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вручив головній дипломатці ЄС Каї Каллас орден княгині Ольги, а міністру закордонних справ Литви Кястутісу Будрісу орден "За заслуги".