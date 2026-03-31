Зеленський вручив Каллас орден княгині Ольги

Президент України Володимир Зеленський вручив головній дипломатці Європейського Союзу Каї Каллас державну нагороду – орден княгині Ольги.

Про це, як пише "Європейська правда", Каллас повідомила на платформі X.

Головна дипломатка ЄС подякувала українському президенту за нагороду та запевнила, що продовжуватиме працювати над підтримкою України.

"З того дня, як Росія розпочала свою агресивну війну, я щодня думаю про Україну…Я зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримати вашу країну в її обороні", – написала Каллас.

I am honoured to receive the Order of Princess Olha.



Ukraine has been on my mind every day since Russia started its war of aggression.



Thank you again, dear @ZelenskyyUa, for this great honour.



I will do what I can to support your country defend itself. pic.twitter.com/6mBGkzgrzX – Kaja Kallas (@kajakallas) March 31, 2026

Нагадаємо, вранці 31 березня до Бучі прибула велика делегація європейських міністрів закордонних справ на чолі з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас з нагоди четвертої річниці звільнення міста після російської окупації.

Під час візиту до Києва Каллас обговорила із Зеленським ситуацію з позикою на 90 млрд євро для України.

Каллас у своїх виступах протягом дня наголосила, що "Донбас – не кінцева мета Росії", і події періоду окупації у Бучі є промовистою демонстрацією, якими є ставки у війні.