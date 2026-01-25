Укр Рус Eng

Зеленський нагородив очільника МЗС Литви орденом "За заслуги"

Новини — Неділя, 25 січня 2026, 14:21 — Ольга Ковальчук

Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі вручив міністру закордонних справ Литви Кястутісу Будрісу державну нагороду – орден "За заслуги".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Литви.

Міністр закордонних справ Литви заявив, що його країна продовжуватиме бути серед найсильніших прихильників України.

"Наша робота не закінчиться, доки агресора не буде зупинено та переможено. Безпека України – це безпека Європи", – написав Будріс в X.

Своєю чергою, президент Литви Гітанас Науседа нагородив міністра закордонних справ України Андрія Сибігу Командорським хрестом Ордена Великого князя Литовського Гедиміна. 

Про це міністр повідомив в мережі X.

"Вдячний Литві за її непохитну дружбу та підтримку. Разом ми продовжуємо відстоювати нашу спільну свободу, безпеку та цінності", – написав Сибіга.

Нагадаємо, президент України 25 січня прибув з візитом до Литви.

Володимир Зеленський зустрівся зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою та обговорив з ним потреби української енергетики. 

У четвер Литва анонсувала передачу Україні 90 генераторів для термінових потреб.

