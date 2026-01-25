Зеленський нагородив очільника МЗС Литви орденом "За заслуги"
Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі вручив міністру закордонних справ Литви Кястутісу Будрісу державну нагороду – орден "За заслуги".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Литви.
Міністр закордонних справ Литви заявив, що його країна продовжуватиме бути серед найсильніших прихильників України.
"Наша робота не закінчиться, доки агресора не буде зупинено та переможено. Безпека України – це безпека Європи", – написав Будріс в X.
I was deeply honored to receive a Ukrainian state award from the President of #Ukraine @ZelenskyyUa today in Vilnius.#Lithuania stands – and will continue to stand – among Ukraine’s strongest supporters in its heroic resistance to Russian terror. Our work is not finished until… pic.twitter.com/0STszWzTQC– Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) January 25, 2026
Своєю чергою, президент Литви Гітанас Науседа нагородив міністра закордонних справ України Андрія Сибігу Командорським хрестом Ордена Великого князя Литовського Гедиміна.
Про це міністр повідомив в мережі X.
"Вдячний Литві за її непохитну дружбу та підтримку. Разом ми продовжуємо відстоювати нашу спільну свободу, безпеку та цінності", – написав Сибіга.
It is a great honour for me to receive the Commander’s Cross of the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas from President of Lithuania @GitanasNauseda.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 25, 2026
This recognition belongs to the entire diplomatic team working under the leadership of President @ZelenskyyUa to… pic.twitter.com/R3hGpjRUd3
Нагадаємо, президент України 25 січня прибув з візитом до Литви.
Володимир Зеленський зустрівся зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою та обговорив з ним потреби української енергетики.
У четвер Литва анонсувала передачу Україні 90 генераторів для термінових потреб.