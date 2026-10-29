Немецкая земля Гессен удостоила Зеленского и украинцев своей высшей медали

Немецкая федеральная земля Гессен удостоила президента Владимира Зеленского и украинский народ своей высшей награды – медали имени Вильгельма Лейшнера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу канцелярии Гессена.

Награду Зеленскому должен вручить премьер-министр Гессена Борис Райн в день конституции федеральной земли 1 декабря.

"Я очень горжусь тем, что имею честь наградить президента Зеленского медалью имени Вильгельма Лейшнера за его беспрецедентную самоотдачу. С самого начала агрессивной войны России против Украины президент Зеленский выдающимся образом прилагал усилия для защиты своей страны и её демократического строя", – сказал Борис Райн.

Райн назвал награждение Зеленского еще одним весомым свидетельством солидарности с Украиной. По его словам, федеральная земля продолжает поддерживать украинцев в борьбе за защиту своего государства и европейских ценностей.

Напомним, Европарламент решил назначить президента Украины Владимира Зеленского почетным членом европейского ордена "За заслуги" – высшей награды, учрежденной Европарламентом год назад. Лауреатом также стала украинская правозащитница Александра Матвийчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вручил главной дипломатке ЕС Кае Каллас орден княгини Ольги, а министру иностранных дел Литвы Кястутису Будрису – орден "За заслуги".