Президент Литви: не можна виключати прикордонних вторгнень з боку Росії

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія не буде готова до повномасштабної війни проти НАТО протягом найближчих двох років, але може перевірити єдність альянсу гібридними атаками, і не можна виключати "втручання на кордоні".

Про це він заявив журналістам у четвер після засідання Державної ради з питань оборони, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За його словами, прикладом такого прикордонного вторгнення був інцидент на кордоні Латвії і Білорусі на початку місяця.

"Гібридні операції можуть охоплювати не лише ті об’єкти, які були визначені раніше, наприклад, критичну енергетичну інфраструктуру. (...) Ми також бачимо ознаки можливих провокацій різного роду на кордонах. (...) Операція такого типу була проведена в Латвії. Не можна виключати вторгнення на кордоні, і ми відповідно готуємося до них", – заявив Науседа.

Разом з тим президент Литви не очікує повномасштабного нападу РФ на країни НАТО у найближчі два роки.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 жовтня агресивно налаштовані озброєні чоловіки в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії 20 нелегальних мігрантів. Особи, які супроводжували мігрантів, погрожували військовослужбовцям, які не дозволили їм перетнути кордон. Через кілька годин люди в масках проникли на територію Латвії та пошкодили інфраструктуру.

Відповідальність за інцидент взяло на себе раніше маловідоме угруповання "Чорні руси".

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент, заявив, що за цим стоїть Москва.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив латвійську сторону в інсценуванні інциденту на кордоні на початку жовтня, щоб отримати гроші від ЄС.