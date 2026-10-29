Президент Литвы: нельзя исключать пограничные вторжения со стороны России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия не будет готова к полномасштабной войне против НАТО в течение ближайших двух лет, но может проверить единство альянса гибридными атаками, и нельзя исключать "вмешательство на границе".

Об этом он заявил журналистам в четверг после заседания Государственного совета по вопросам обороны, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По его словам, примером такого пограничного вторжения стал инцидент на границе Латвии и Беларуси в начале месяца.

"Гибридные операции могут охватывать не только те объекты, которые были определены ранее, например, критическую энергетическую инфраструктуру. (...) Мы также видим признаки возможных провокаций различного рода на границах. (...) Операция такого типа была проведена в Латвии. Нельзя исключать вторжения на границе, и мы соответствующим образом готовимся к ним", – заявил Науседа.

Вместе с тем президент Литвы не ожидает полномасштабного нападения РФ на страны НАТО в ближайшие два года.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября агрессивно настроенные вооруженные мужчины в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Лица, сопровождавшие мигрантов, угрожали военнослужащим, которые не позволили им пересечь границу. Через несколько часов люди в масках проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее малоизвестная группировка "Черные русы".

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент, заявил, что за этим стоит Москва.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил латвийскую сторону в инсценировке инцидента на границе в начале октября, чтобы получить деньги от ЕС.