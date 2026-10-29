Паризька префектура заборонила провести конференцію та демонстрацію ультраправого руху

У четвер, 29 жовтня, префект поліції Парижа та префект департаменту О-де-Сен видали постанови про заборону конференції та демонстрації ультраправого угруповання Objectif Remigration ("Мета – реміграція"), запланованих на вихідні.

Про це повідомляє Le Monde, передає "Європейська правда".

Ультраправий рух, який пропагує концепцію рееміграції, тобто повернення мігрантів до країн свого походження, планував провести збори в суботу в місті Ле-Плессі-Робінсон, а також запланував демонстрацію у Парижі в неділю.

Префектура поліції Парижа повідомила, що було ухвалено рішення заборонити ці заходи "на прохання міністра внутрішніх справ з огляду на ризик порушення громадського порядку, зокрема після теракту в Траппі".

Ці заборони з'явилися після того, як ліві організації та профспілки закликали до "мобілізації", щоб перекрити "шлях фашистів та їхньої смертельної отрути", майже через тиждень після смертельної стрілянини в департаменті Івлін.

"Протягом трьох днів ультраправі мають намір перетворити Париж та О-де-Сен на арену для своєї расистської пропаганди, організовуючи заходи на тему "рееміграції", – написали близько двадцяти організацій у спільній заяві, надісланій у середу ввечері.

У цій заяві організації закликають зібратися о 16:30 у п’ятницю, 30 жовтня, перед книгарнею в 6-му окрузі Парижа, щоб висловити протест проти автограф-сесії австрійського активіста Мартіна Зельнера – лідера радикального руху Identitäre Bewegung Österreich ("Ідентитарний рух Австрії"), який приїжджає до Франції презентувати книгу під назвою "Рееміграція".

У вівторок, 26 жовтня, сотні людей зібралися у Старому порту Марселя, щоб висловити протест проти расизму після смертельної стрілянини поблизу Парижа.

Мітинг відбувся через три дні після того, як у французькому департаменті Івлін сталася стрілянина на вулиці, під час якої одна людина загинула, а четверо осіб отримали поранення.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав стрілянину в передмісті Парижа "терористичним та расистським" нападом.