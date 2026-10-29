Парижская префектура запретила конференцию и демонстрацию ультраправого движения

В четверг, 29 октября, префект полиции Парижа и префект департамента О-де-Сен издали постановления о запрете конференции и демонстрации ультраправой группировки Objectif Remigration ("Цель – ремиграция"), запланированных на выходные.

Об этом сообщает Le Monde, передает "Европейская правда".

Ультраправое движение, пропагандирующее концепцию реэмиграции, то есть возвращения мигрантов в страны своего происхождения, планировало провести собрание в субботу в городе Ле-Плесси-Робинсон, а также организовало демонстрацию в Париже в воскресенье.

Префектура полиции Парижа сообщила, что было принято решение запретить эти мероприятия "по просьбе министра внутренних дел ввиду риска нарушения общественного порядка, в частности после теракта в Траппе".

Эти запреты появились после того, как левые организации и профсоюзы призвали к "мобилизации", чтобы перекрыть "путь фашистам и их смертельному яду", почти через неделю после смертоносной стрельбы в департаменте Ивлин.

"В течение трёх дней ультраправые намерены превратить Париж и О-де-Сен в арену для своей расистской пропаганды, организуя мероприятия на тему "реэмиграции", – написали около двадцати организаций в совместном заявлении, разосланном в среду вечером.

В этом заявлении организации призывают собраться в 16:30 в пятницу, 30 октября, перед книжным магазином в 6-м округе Парижа, чтобы выразить протест против автограф-сессии австрийского активиста Мартина Зельнера – лидера радикального движения Identitäre Bewegung Österreich ("Идентитарное движение Австрии"), который приезжает во Францию, чтобы презентовать книгу под названием "Реэмиграция".

Во вторник, 26 октября, сотни людей собрались в Старом порту Марселя, чтобы выразить протест против расизма после смертоносной стрельбы недалеко от Парижа.

Митинг состоялся через три дня после того, как во французском департаменте Ивлин произошла стрельба на улице, в ходе которой один человек погиб, а четверо получили ранения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа "террористическим и расистским" нападением.