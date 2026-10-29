У Литві домовились про запровадження загального призову для молодих чоловіків з 2032 року

Державна рада з питань оборони Литви, до складу якої входять керівники держави та системи національної оборони, у четвер ухвалила рішення про запровадження загального призову до збройних сил з 2032 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами президента Гітанаса Науседи, для впровадження змін було обрано 2032 рік, щоб до того часу встигнути інвестувати кошти у належне розміщення більшої кількості призовників та підготовку інструкторів.

"Ми вирішили, що загальний призов буде запроваджено з 2032 року", – заявив Науседа після засідання ради.

За його словами, дівчата зможуть і надалі проходити військову службу на добровільних засадах.

Наразі щороку до лав збройних сил призивають понад 5 тисяч молодих чоловіків.

За словами Науседи, у разі запровадження загального призову, з огляду на демографічну ситуацію та те, що деякі молоді люди не придатні до служби за станом здоров’я, щороку призиватимуть близько 7,5 тисячі молодих людей.

Він додав, що також необхідно збалансувати проходження військової служби призовниками та оновлення навичок військовослужбовців запасу, щоб обидва ці процеси відбувалися на високому рівні.

"Мені здається, що це (впровадження призову з 2032 року. – Ред.) є оптимальним", – зазначив глава держави.

Він також зазначив, що Рада національної оборони погодилася розширити спектр варіантів служби, наприклад, дозволивши призовникам проходити підготовку на операторів безпілотників, допомагати Державній прикордонній службі або працювати пожежниками.

Частковий призов був відновлений в Литві у 2015 році з огляду на посилення загроз після анексії Криму Росією.

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас цього дня допустив можливість переходу його країни до загальної військової повинності для молодих чоловіків із 2030 року.

Нещодавно у Литві представники опозиційної партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви" запропонували відмовитися від випадкового формування списку військовозобов’язаних, які підлягають обов’язковій початковій військовій службі, та з 1 січня 2030 року запровадити загальний призов.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше висловився на підтримку ідеї про запровадження загальної військової повинності, однак вважає, що для цього потрібно підготуватися належним чином.