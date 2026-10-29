В Литве договорились о всеобщем призыве для молодых мужчин с 2032 года

Государственный совет по вопросам обороны Литвы, в состав которого входят руководители государства и системы национальной обороны, в четверг принял решение о введении всеобщего призыва в вооруженные силы с 2032 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам президента Гитанаса Науседы, для внедрения изменений был выбран 2032 год, чтобы к тому времени успеть инвестировать средства в надлежащее размещение большего количества призывников и подготовку инструкторов.

"Мы решили, что всеобщий призыв будет введен с 2032 года", – заявил Науседа после заседания совета.

По его словам, девушки смогут и в дальнейшем проходить военную службу на добровольной основе.

В настоящее время ежегодно в ряды вооруженных сил призывают более 5 тысяч молодых мужчин.

По словам Науседы, в случае введения всеобщего призыва, учитывая демографическую ситуацию и тот факт, что некоторые молодые люди не годятся к службе по состоянию здоровья, ежегодно будут призывать около 7,5 тысяч молодых людей.

Он добавил, что также необходимо сбалансировать прохождение военной службы призывниками и обновление навыков военнослужащих запаса, чтобы оба эти процесса происходили на высоком уровне.

"Мне кажется, что это (введение призыва с 2032 года. – Ред.) является оптимальным", – отметил глава государства.

Он также отметил, что Совет национальной обороны согласился расширить спектр вариантов службы, например, позволив призывникам проходить подготовку на операторов беспилотников, помогать Государственной пограничной службе или работать пожарными.

Частичный призыв был возобновлен в Литве в 2015 году в связи с усилением угроз после аннексии Крыма Россией.

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас в этот день допустил возможность перехода его страны к всеобщей воинской повинности для молодых мужчин с 2030 года.

Недавно в Литве представители оппозиционной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" предложили отказаться от случайного формирования списка военнообязанных, подлежащих обязательной начальной военной службе, и с 1 января 2030 года ввести всеобщий призыв.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее высказался в поддержку идеи введения всеобщей военной службы, однако считает, что для этого необходимо должным образом подготовиться.