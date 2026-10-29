"Москва замінувала ООН": МЗС критикує призначення росіянина помічником генсека

В МЗС розкритикували призначення росіянина Глєба Десятнікова помічником генсека ООН з питань протимінної діяльності і поліції.

Про це йдеться у дописі в Х речника МЗС Георгія Тихого, передає "Європейська правда".

Тихий нагадав, що після понад десятиліття російської агресії Україна стала країною з найбільшим мінним забрудненням у світі.

І в той же час чинного російського посла, який представляв режим протягом усієї повномасштабної війни проти України, призначено очолити діяльність ООН з протимінної діяльності.

"Москва замінувала ООН", – прокоментував речник це призначення.

За його словами, доручення цієї відповідальності представнику держави-агресора викликає глибоке занепокоєння та підриває довіру до Організації Об’єднаних Націй.

"Це призначення підтверджує те, що відомо вже роками: незаконна окупація Росією постійного місця Радянського Союзу в Раді безпеки ООН отруює всю систему ООН", – заявив Тихий.

Як повідомило видання The Wall Street Journal, адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.

Раніше на можливість висунення Орбана в генсеки ООН відреагував глава МЗС Андрій Сибіга. А його польський колега Радослав Сікорський вважає кумедними такі повідомлення.