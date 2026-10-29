"Москва заминировала ООН": МИД критикует назначение россиянина помощником генсека

В МИД раскритиковали назначение россиянина Глеба Десятникова помощником генсека ООН по вопросам противоминной деятельности и полиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, передает "Европейская правда".

Тихий напомнил, что после более чем десятилетия российской агрессии Украина стала страной с самым большим минным загрязнением в мире.

И в то же время действующий российский посол, представлявший режим на протяжении всей полномасштабной войны против Украины, назначен возглавить деятельность ООН по противоминной деятельности.

"Москва заминировала ООН", – прокомментировал пресс-секретарь это назначение.

По его словам, возложение этой ответственности на представителя государства-агрессора вызывает глубокую обеспокоенность и подрывает доверие к Организации Объединенных Наций.

"Это назначение подтверждает то, что известно уже много лет: незаконная оккупация Россией постоянного места Советского Союза в Совете безопасности ООН отравляет всю систему ООН", – заявил Тихий.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.

Ранее на возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН отреагировал глава МИД Андрей Сибига. А его польский коллега Радослав Сикорский считает забавными такие сообщения.