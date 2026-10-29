В Албанії опозиція блокувала засідання парламенту димовими шашками на підтримку протестів

В Албанії опозиційні депутати у четвер намагалися зірвати засідання парламенту, запаливши димові шашки та фаєри на підтримку антиурядових протестів, які вже кілька тижнів вирують в цій країні.

Про це повідомляє Radio Televizioni Shqiptar, пише "Європейська правда".

Члени Демократичної партії Албанії під час засідання блокували трибуну, били по столах і тримали плакати на підтримку студентських протестів.

Напруженість також зросла під час виступу лідера опозиційної партії Салі Беріші, який звинуватив поліцію у насильстві щодо молоді під час протестів у Тирані.

"Це злочинці (керівна Соціалістична партія. – Ред.), і вони заслуговують на сльозогінний газ, гумові кулі, проламані черепи та переломи кісток, а не молодь", – сказав лідер опозиції під час свого виступу, перш ніж йому вимкнули мікрофон.

Опозиційні депутати оточили Берішу з плакатами на підтримку студентів та запалили димові шашки з синім димом – кольором Демократичної партії.

Попри напруженість засідання парламенту продовжувалося. Лідер фракції Соціалістичної партії Таулант Балла закликав поставити законопроєкти на голосування без обговорення. Після цього керівна партія почала ухвалення законопроєктів без парламентських дебатів, зокрема документу про Банк Албанії.

Соціалістична партія після засідання звернулася з вимогою про 10-денне відсторонення лідера Демократичної партії Салі Беріші від роботи парламенту.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, протестувальники заполонили вулиці албанської Тирани. Протестувальники зібралися перед Міністерством освіти, а потім рушили до офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.

Студенти наполягають на тому, що протест триватиме, доки не буде задоволено їхню вимогу про відставку глави виконавчої влади.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.

Також писали, що в Європейській комісії засудили застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії під час антиурядових протестів.