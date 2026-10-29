В Албании оппозиция блокировала заседание парламента дымовыми шашками в поддержку протестов

В Албании оппозиционные депутаты в четверг пытались сорвать заседание парламента, зажигая дымовые шашки и фаеры в поддержку антиправительственных протестов, которые уже несколько недель бушуют в стране.

Об этом сообщает Radio Televizioni Shqiptar, пишет "Европейская правда".

Члены Демократической партии Албании во время заседания заблокировали трибуну, били по столам и держали плакаты в поддержку студенческих протестов.

Напряженность также возросла во время выступления лидера оппозиционной партии Сали Бериши, который обвинил полицию в насилии в отношении молодежи во время протестов в Тиране.

"Это преступники (правящая Социалистическая партия. – Ред.), и они заслуживают слезоточивого газа, резиновых пуль, проломанных черепов и переломов костей, а не молодежь", – сказал лидер оппозиции во время своего выступления, прежде чем ему отключили микрофон.

Оппозиционные депутаты окружили Беришу с плакатами в поддержку студентов и зажгли дымовые шашки с синим дымом – цветом Демократической партии.

Несмотря на напряженность, заседание парламента продолжалось. Лидер фракции Социалистической партии Таулант Балла призвал поставить законопроекты на голосование без обсуждения. После этого правящая партия начала принятие законопроектов без парламентских дебатов, в частности документа о Банке Албании.

Социалистическая партия после заседания обратилась с требованием о 10-дневном отстранении лидера Демократической партии Сали Бериши от работы в парламенте.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, протестующие заполнили улицы албанской Тираны. Протестующие собрались перед Министерством образования, а затем двинулись к офису премьер-министра Албании Эди Рамы.

Студенты настаивают на том, что протест будет продолжаться до тех пор, пока не будет удовлетворено их требование об отставке главы исполнительной власти.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные протесты студентов.

Также сообщалось, что в Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.