У Навроцького відповіли на заклики не запрошувати антиукраїнську партію на Раду нацбезпеки

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич дав зрозуміти, що Кароль Навроцький не зважатиме на урядову опозицію присутності партії "Конфедерація Польської корони" на засіданні Ради національної безпеки.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Лешкевич заявив, що його слова є відповіддю на заклики спікера Сейму Влодзімежа Чажастого та глави МЗС Радослава Сікорського.

За його словами, згідно з чинним законодавством кожен депутат має доступ до непублічної інформації з грифом "таємно".

"Вже багато років існує добра традиція запрошувати на засідання Ради національної безпеки голів парламентських фракцій та груп. Якщо коаліція, яка перебуває при владі вже 3 роки, має будь-які сумніви щодо присутності окремих депутатів на засіданні РНБ, то їй слід змінити чинне законодавство", – заявив речник.

За словами речника, своїми закликами представники урядової коаліції розкручують "черговий пропагандистський спектакль".

Рада національної безпеки є дорадчим органом президента Польщі, він визначає перелік її членів. Наразі туди входять голови Сейму і Сенату, кілька міністрів, керівники канцелярії президента, генерали, а також керівники фракцій, представлених у Сеймі.

Голова Сейму Влодзімеж Чажастий повідомив, що надіслав Каролю Навроцькому листа, в якому запропонував не запрошувати представників "Конфедерації Польської корони" на засідання Ради Нацбезпеки.

А глава МЗС Радослав Сікорський заявив, що не говоритиме про безпеку Польщі у присутності "російських онуч", якими він вважає представників партії "Конфедерація Польської корони".

Розмовам про запрошення "Конфедерації Польської корони" на засідання Ради нацбезпеки передували повідомлення, що оточення президента Польщі Кароля Навроцького веде переговори з людьми скандального політика Гжегожа Брауна щодо створення спільного виборчого списку правих сил до Сенату.

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