У Навроцкого ответили на призывы не приглашать антиукраинскую партию на Совет нацбезопасности

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич дал понять, что Кароль Навроцкий не будет учитывать возражения правительства против присутствия партии "Конфедерация Польской короны" на заседании Совета национальной безопасности.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Лешкевич заявил, что его слова являются ответом на призывы спикера Сейма Влодзимежа Чажастого и главы МИД Радослава Сикорского.

По его словам, согласно действующему законодательству каждый депутат имеет доступ к непубличной информации с грифом "секретно".

"Уже много лет существует хорошая традиция приглашать на заседания Совета национальной безопасности председателей парламентских фракций и групп. Если коалиция, находящаяся у власти уже три года, имеет какие-либо сомнения относительно присутствия отдельных депутатов на заседании СНБ, то ей следует изменить действующее законодательство", – заявил пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря, своими призывами представители правительственной коалиции раздувают "очередной пропагандистский спектакль".

Совет национальной безопасности является консультативным органом президента Польши, который определяет состав его членов. В настоящее время в него входят председатели Сейма и Сената, несколько министров, руководители канцелярии президента, генералы, а также руководители фракций, представленных в Сейме.

Председатель Сейма Влодзимеж Чажастый сообщил, что направил Каролю Навроцкому письмо, в котором предложил не приглашать представителей "Конфедерации польской короны" на заседания Совета национальной безопасности.

А глава МИД Радослав Сикорский заявил, что не будет говорить о безопасности Польши в присутствии "русских портянок", которыми он считает представителей партии "Конфедерация польской короны".

Разговорам о приглашении "Конфедерации польской короны" на заседание Совета национальной безопасности предшествовали сообщения о том, что окружение президента Польши Кароля Навроцкого ведет переговоры с людьми скандального политика Гжегожа Брауна о создании совместного избирательного списка правых сил в Сенат.

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