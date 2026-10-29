Литва закупить багатоцільове рятувальне судно на суму 50 млн євро

Військово-морські сили Литви придбають новий багатофункціональний корабель для ліквідації забруднень, пошукових та рятувальних місій вартістю майже 50 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

У четвер Міністерство оборони Литви підписало договір про закупівлю багатоцільового корабля з нідерландською компанією Damen Workboats B.V.

Глава Міноборони Робертас Каунас зазначив, що ця угода наблизила ВМС Литви до модернізації їхнього арсеналу, натомість рятувальне судно "Шакяй" буде виведено з експлуатації.

"Я вірю, що цей проєкт спрямує ВМС на шлях модернізації… Ми отримаємо справді сучасний корабель, що відповідає вимогам сьогодення, який забезпечить успіх усіх місій, що відбуваються у наших водах", – заявив міністр.

Новий корабель буде призначений для ліквідації випадків забруднення, пошуку та рятування людей, а також гасіння пожеж на морі. Він посилить здатність Литви реагувати на надзвичайні ситуації в Балтійському морі та в акваторії Клайпедського державного морського порту.

"Це судно виконуватиме не лише функції охорони навколишнього середовища. Воно буде призначене також для управління надзвичайними ситуаціями, рятувальних операцій та проведення пошукових робіт... Сьогодні цей крок є дійсно важливим як для захисту Балтійського моря, так і для захисту людей, а також для захисту державних інтересів", – сказала міністерка охорони навколишнього середовища Ієва Андріулайтіте.

Європейський Союз виділив на проєкт будівництва судна близько 40 млн євро, а Литва внесе ще приблизно 9,5 млн євро.

Корабель планується побудувати до кінця літа 2029 року. Він замінить рятувальне судно "Шакяй", яке експлуатується з 1987 року.

Нагадаємо, у червні 2026 року німецький уряд припинив проєкт будівництва фрегатів типу F126 з нідерландською компанією Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) пославшись на недотримання термінів і бюджетних обмежень підрядником.

Після цього адвокат нідерландської верфі заявив, що компанія вимагає від німецького уряду 4,7 млрд євро за скасування замовлення.

Представник німецького Міноборони заявив, що претензії щодо відшкодування збитків у зв’язку зі скасуванням замовлення на військовий фрегат є безпідставними.