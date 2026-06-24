Німеччина припинила багатомільярдний проєкт будівництва фрегатів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припинив найбільший оборонний проєкт в історії військово-морських сил: будівництво фрегатів типу F126 не продовжуватиметься.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Німецький уряд зупиняє багатомільярдний оборонний проєкт щодо фрегатів типу F126 і натомість планує закупити вісім інших військових кораблів для протичовнової оборони.

Таке рішення є реакцією на значні затримки та загрозу зростання витрат у рамках проєкту. Замість шести фрегатів типу F126, як планувалося спочатку, тепер буде закуплено вісім фрегатів типу MEKO серії A-200, за умови схвалення Бюджетним комітетом Бундестагу. Їх будуватиме компанія Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS).

Спочатку вартість шести фрегатів типу F126 оцінювалася приблизно в десять мільярдів євро. Після того як нідерландський генеральний підрядник Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) не дотримався термінів і бюджетних обмежень, міністерство розглядало можливість зміни підрядника. Однак це призвело б до збільшення загальної вартості до понад 18 мільярдів євро.

Крім того, за даними міністерства, федеральний уряд мав би відмовитися від будь-яких потенційних позовів про відшкодування збитків проти DSNS, що міністерство визнало безвідповідальним. Очікується, що закупівля восьми фрегатів типу MEKO, які зараз плануються, обійдеться загалом приблизно в 11,6 млрд євро.

За словами міністерства, уряд має намір за допомогою цієї переорієнтації якомога швидше реалізувати обіцяні НАТО можливості морської протичовнової оборони. Інспектор ВМС підтвердив, що фрегати типу MEKO A-200 здатні виконувати основне завдання.

Стандартизований тип корабля також надає значні переваги в експлуатації, технічному обслуговуванні та підготовці персоналу. Міністерство планує якнайшвидше подати до Бюджетного комітету підстави для прийняття рішення про закупівлю.

Як повідомлялося, Швеція обрала французьку компанію Naval Group SA для постачання чотирьох нових фрегатів у рамках угоди, вартість якої оцінюється в 5 мільярдів доларів, що відкриває для цієї скандинавської країни можливість відігравати більш значну роль у морській обороні НАТО.

На початку травня повідомляли, що Греція продовжує реалізовувати плани щодо придбання чотирьох італійських фрегатів FREMM, що були у використанні, в рамках двофазної угоди, переговори з Італією вступають у завершальну стадію.