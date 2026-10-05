У Німеччині вважають безпідставними вимоги про відшкодування через скасовану програму фрегатів

У Міністерстві оборони Німеччини прокоментували вимоги нідерландської суднобудівної компанії Damen Schelde Naval Shipbuilding про відшкодування у розмірі 4,7 млрд євро через скасування програми з будівництва фрегатів типу F126 для Бундесверу.

Про це заявив речник відомства під час пресконференції, повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Представник німецького Міноборони наголосив, що претензії щодо відшкодування збитків у зв’язку зі скасуванням замовлення на військовий фрегат є безпідставними.

Речник додав, що замовник має право й зобов’язання розірвати контракт, якщо компанія не може виконати замовлення в межах бюджету або у визначені терміни.

Ця суперечка бере свій початок із замовлення Бундесверу у 2020 році. Тоді у нідерландської компанії Damen Schelde Naval Shipbuilding було замовлено чотири фрегати. Згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус доповнив замовлення ще двома фрегатами.

У червні 2026 року Пісторіус припинив проєкт, пославшись на недотримання термінів і бюджетних обмежень підрядником.

Після цього адвокат нідерландської верфі заявив, що компанія вимагає від німецького уряду 4,7 млрд євро за скасування замовлення.