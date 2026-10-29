Литва закупит многоцелевое спасательное судно на сумму 50 млн евро

Военно-морские силы Литвы приобретут новый многофункциональный корабль для ликвидации загрязнений, поисковых и спасательных операций стоимостью почти 50 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

В четверг Министерство обороны Литвы подписало договор о закупке многоцелевого корабля с нидерландской компанией Damen Workboats B.V.

Глава Минобороны Робертас Каунас отметил, что это соглашение приблизило ВМС Литвы к модернизации их арсенала, а спасательное судно "Шакяй" будет выведено из эксплуатации.

"Я верю, что этот проект направит ВМС на путь модернизации… Мы получим по-настоящему современный корабль, отвечающий современным требованиям, который обеспечит успех всех миссий, проводимых в наших водах", – заявил министр.

Новый корабль будет предназначен для ликвидации случаев загрязнения, поиска и спасения людей, а также тушения пожаров на море. Он усилит способность Литвы реагировать на чрезвычайные ситуации в Балтийском море и акватории Клайпедского государственного морского порта.

"Это судно будет выполнять не только функции охраны окружающей среды. Оно будет предназначено также для управления чрезвычайными ситуациями, спасательных операций и проведения поисковых работ... Сегодня этот шаг действительно важен как для защиты Балтийского моря, так и для защиты людей, а также для защиты государственных интересов", – сказала министр охраны окружающей среды Иева Андриулайтите.

Европейский Союз выделил на проект строительства судна около 40 млн евро, а Литва вложит ещё примерно 9,5 млн евро.

Корабль планируется построить к концу лета 2029 года. Он заменит спасательное судно "Шакяй", эксплуатируемое с 1987 года.

Напомним, в июне 2026 года немецкое правительство прекратило проект строительства фрегатов типа F126 с нидерландской компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), сославшись на несоблюдение сроков и бюджетных ограничений подрядчиком.

После этого адвокат нидерландской верфи заявил, что компания требует от немецкого правительства 4,7 млрд евро за отмену заказа.

Представитель немецкого Минобороны заявил, что претензии о возмещении убытков в связи с отменой заказа на военный фрегат являются безосновательными.