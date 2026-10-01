Нідерландська компанія вимагає від Німеччини 4,7 млрд євро за скасований проєкт фрегата

Нідерландська суднобудівна компанія Damen Schelde Naval Shipbuilding вимагає від німецького уряду 4,7 млрд євро відшкодувань після того, як Німеччина припинила програму з будівництва фрегатів типу F126.

Про це йдеться у листі адвоката компанії, про який повідомило видання Der Spiegel, пише "Європейська правда".

Судову суперечку із нідерландською верф’ю у німецькому уряді сприймають доволі серйозно – Міністерство оборони ще у липні залучило одну з провідних юридичних фірм для захисту своїх інтересів.

Суперечка бере свій початок із замовлення Бундесверу у 2020 році. Тоді у нідерландської компанії було замовлено чотири фрегати, а чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус згодом доповнив замовлення ще двома фрегатами.

Наприкінці 2025 року проєкт опинився у скрутному становищі, а оборонний концерн Rheinmetall запропонував свої послуги як рятівник. Незабаром після цього Пісторіус припинив проєкт, пославшись на недотримання термінів і бюджетних обмежень підрядником.

Коли її адвокат компанії Петер Гаувайлер вперше звернувся до Міністерства з вимогою відшкодування, Пісторіус зазначив, що захист інтересів компанії є "цілком законним", однак нагадав, що єдиною підставою для припинення програми стало "неякісне виконання робіт підрядником". Тоді ж міністр запропонував компанії повернути Берліну 2,3 мільярда євро, витрачені на програму.

Адвокат заявив, що вимоги міністра щодо відшкодування збитків від верфі були висунуті з "політичною метою відвернути увагу, незважаючи на незаконне порушення договору, вчинене під тиском політичних обставин".

Нагадаємо, цього року також зазнала краху спільна програма Німеччини та Франції зі створення винищувача нового покоління FCAS.

Як повідомлялося, Франція та Німеччина не змогли врегулювати суперечку підрядників щодо проєкту FCAS.