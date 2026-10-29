Мерц звинувачує Північну Корею у загрозі свободі Європи через допомогу РФ у війні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер заявив, що Північна Корея загрожує "свободі в усій Європі", відправляючи солдатів воювати на боці Росії у війні проти України.

Про це німецький канцлер сказав після зустрічі в Сеулі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мюном, його цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

Мерц вказав, що Росія постачає зброю Північній Кореї. А отже, за його словами, ця ситуація демонструє, як "безпека Кореї впливає на безпеку Європи, а безпека Європи також впливає на безпеку Кореї".

На початку свого візиту Мерц висловив сподівання, що Корея зрештою буде об’єднана. Півострів розділений по 38-й паралелі з часу закінчення бойових дій у Корейській війні 1953 року.

Мерц також домовився з Лі про поглиблення стратегічних та безпекових зв’язків між двома країнами, що включає спільні військові навчання та обмін розвідданими.

Очікується, що канцлер завершить свою поїздку до Південної Кореї візитом до Демілітаризованої зони (ДМЗ) у п’ятницю.

Варто зазначити, що нещодавно Рада ЄС ухвалила додаткові обмежувальні заходи щодо трьох фізичних осіб та чотирьох юридичних осіб і внесла їх до санкційного списку стосовно КНДР.

Також варто зазначити, що президент США Дональд Трамп різко скоротив військові навчання з Південною Кореєю й пояснив це "дуже добрими стосунками" із Кім Чен Ином.

Згодом Трамп заявив, що північнокорейський лідер завжди ставився до нього з великою повагою.