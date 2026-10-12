Євросоюз розширив санкції проти КНДР, зокрема за допомогу Росії

Рада ЄС у понеділок ухвалила додаткові обмежувальні заходи щодо трьох фізичних осіб та чотирьох юридичних осіб і внесла їх до санкційного списку стосовно КНДР.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, ці юридичні та фізичні особи несуть відповідальність за підтримку, сприяння або полегшення діяльності, що сприяє реалізації програм КНДР, пов’язаних із ядерною зброєю, балістичними ракетами чи іншою зброєю масового знищення, а також за порушення та ухилення від санкцій ООН.

Нові позиції у списку спрямовані проти діяльності, пов’язаної зі зростаючим військовим та економічним співробітництвом між КНДР та Росією, зокрема проти направлення робітників з Північної Кореї до РФ, комерційного та промислового співробітництва, а також торгівлі за принципом "зброя в обмін на нафту" – і все це є порушенням заборон, накладених Радою Безпеки ООН.

Серед включених до списку – Рі Сон Чжин, науковий співробітник Національного управління аерокосмічних технологій КНДР та посадовець Головного управління ракетних військ КНДР, якого було направлено до Росії як технічного фахівця для забезпечення використання РФ північнокорейських ракет.

Рада також внесла до списку російську компанію з розвитку нерухомості "Самолет Груп" та її генеральну директорку Анну Акіншину за діяльність компанії, яка наймала працівників з КНДР для участі в будівельних проєктах у Владивостоці, що є порушенням санкцій ООН.

Владімір Соколов, засновник і президент російського холдингу Black Horse, також включений до списку за сприяння та організацію проєктів комерційного та промислового співробітництва за участю КНДР, зокрема промислового інвестиційного проєкту у Приморському краї Росії.

Решта двох суб’єктів, доданих до цього режиму санкцій, – це компанія Paekyangsan Shipping Co Ltd, яка експлуатує судно Paek Yang San 1 під прапором КНДР, що бере участь у перевезенні нафтопродуктів з Росії, порушуючи резолюцію 2397 Ради безпеки ООН, та дочірня компанія Black Horse – Golden Autumn Agroholding.

До осіб, що потрапили до списку, застосовуватиметься заморожування активів, а надання їм коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, забороняється. Крім того, до осіб, що знаходяться у списку, застосовуватиметься заборона на в’їзд до Європейського Союзу.

Це рішення збільшує загальну кількість осіб, включених до санкційного списку ЄС проти Північної Кореї, до 80 осіб та 25 юридичних осіб.

Крім того, 12 жовтня Рада ЄС внесла до санкційного списку 77 осіб у зв’язку з незаконними "виборами" до Державної думи Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Також міністри закордонних справ ЄС схвалили розширення санкційних списків проти Росії на майже 1600 нових імен.