Мерц обвиняет Северную Корею в угрозе свободе Европы из-за помощи РФ в войне

Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг заявил, что Северная Корея угрожает "свободе во всей Европе", отправляя солдат сражаться на стороне России в войне против Украины.

Об этом немецкий канцлер сказал после встречи в Сеуле с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мюном, его цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

Мерц указал, что Россия поставляет оружие Северной Корее. А значит, по его словам, эта ситуация демонстрирует, как "безопасность Кореи влияет на безопасность Европы, а безопасность Европы также влияет на безопасность Кореи".

В начале своего визита Мерц выразил надежду, что Корея в конечном итоге будет объединена. Полуостров разделен по 38-й параллели со времени окончания боевых действий в Корейской войне 1953 года.

Мерц также договорился с Ли об углублении стратегических и оборонных связей между двумя странами, что включает совместные военные учения и обмен разведданными.

Ожидается, что канцлер завершит свою поездку в Южную Корею визитом в Демилитаризованную зону (ДМЗ) в пятницу.

Стоит отметить, что недавно Совет ЕС принял дополнительные ограничительные меры в отношении трех физических лиц и четырёх юридических лиц и включил их в санкционный список в отношении КНДР.

Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп резко сократил военные учения с Южной Кореей и объяснил это "очень хорошими отношениями" с Ким Чен Ыном.

Впоследствии Трамп заявил, что северокорейский лидер всегда относился к нему с большим уважением.