Трамп заявив, що Кім Чен Ин завжди ставився до нього з великою повагою

Глава Білого дому Дональд Трамп після рішення скоротити військові навчання США з Південною Кореєю заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин завжди ставився до нього з великою повагою.

Заяву Трампа наводить The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин відреагував на ухвалене ним у неділю рішення скоротити спільні військові навчання із Південною Кореєю, давнім союзником США, хоча Трамп і не розкрив, якою саме була ця відповідь.

"Я розумію його, він розуміє мене… Йому не подобався Байден, не подобався Обама, не подобався ніхто, але я з ним дуже добре ладнаю", – сказав Трамп.

"Кім Чен Ин завжди ставився до мене з великою повагою", – додав Трамп про північнокорейського лідера після скарг на те, що Південна Корея учинила несправедливо, відмовившись підтримати зусилля США у війні з Іраном.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп різко скоротив військові навчання з Південною Кореєю й пояснив це "дуже добрими стосунками" із лідером Північної Кореї.

Під час першого президентського терміну Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".