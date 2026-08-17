Американський президент Дональд Трамп різко скоротив військові навчання з Південною Кореєю й пояснив це "дуже добрими стосунками" із лідером Північної Кореї.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп висловив своє незадоволення тим, що США "ще давно погодилися брати участь" у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю з огляду на його "дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином".

"Ці навчання не тільки коштують дорого, причому значну частину витрат, як завжди, покривають Сполучені Штати Америки, але й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка за час президентства Дональда Трампа не становила жодної загрози та завжди виявляла повагу", – зазначив американський президент.

За його словами, з огляду на те, що скасувати їх уже запізно, Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету "суттєво скоротити масштаби спільних військових навчань".

"Хоча це дещо не пов’язано з цим, нещодавно я запитав президента Південної Кореї, чи не хотіли б вони приєднатися до нас у справі денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, на що вони відповіли: "Ні, дякуємо", – додав Трамп.

Під час першого президентського терміну Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України. Восени минулого року Трамп заявляв, що "залюбки" зустрівся б із північнокорейським лідером Кім Чен Ином і навіть був готовий продовжити своє перебування в Південній Кореї заради цієї зустрічі.