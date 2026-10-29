У Латвії прикордонникам дозволили використовувати зброю для захисту інфраструктури

Охороняючи державний кордон, латвійські прикордонники зможуть застосовувати зброю не лише з метою самооборони, а й для відбиття нападу на об’єкт інфраструктури прикордонної служби.

Це передбачають поправки до Закону про Державну прикордонну службу, ухвалені Сеймом у четвер, 29 жовтня, у остаточному читанні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Прикордонники матимуть право застосовувати фізичну силу, спеціальні прийоми боротьби, спецзасоби, зброю, а також використовувати службового собаку для відбиття нападу на об’єкт, що охороняється Державною прикордонною службою, або інфраструктурний об’єкт державного кордону.

Прикордонники зможуть застосовувати зброю без попередження, якщо в конкретній ситуації це неможливо.

Також зміни передбачають, що в разі застосування зброї, якщо особі заподіяно поранення або настала її смерть, прикордонна охорона негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин, повідомляє про це прокуратурі.

Голова Комісії з питань оборони Раймонд Бергманіс раніше зазначив, що недоторканність державного кордону та захист інфраструктури під час гібридної війни є важливою складовою територіальної цілісності Латвії. Поправками до закону посилено можливості прикордонників щодо негайного припинення порушень.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 жовтня агресивно налаштовані озброєні чоловіки в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії 20 нелегальних мігрантів. Особи, які супроводжували мігрантів, погрожували військовослужбовцям, які не дозволили їм перетнути кордон. Через кілька годин люди в масках проникли на територію Латвії та пошкодили інфраструктуру.

Відповідальність за інцидент взяло на себе раніше маловідоме угруповання "Чорні руси".

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент, заявив, що за цим стоїть Москва.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив латвійську сторону в інсценуванні інциденту на кордоні на початку жовтня, щоб отримати гроші від ЄС.