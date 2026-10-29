В Латвии пограничникам разрешили применять оружие для защиты инфраструктуры

Охраняя государственную границу, латвийские пограничники смогут применять оружие не только в целях самообороны, но и для отражения нападения на объект инфраструктуры пограничной службы.

Это предусматривают поправки к Закону о Государственной пограничной службе, принятые Сеймом в четверг, 29 октября, в окончательном чтении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Пограничники будут иметь право применять физическую силу, специальные приемы борьбы, спецсредства, оружие, а также использовать служебную собаку для отражения нападения на объект, охраняемый Государственной пограничной службой, или инфраструктурный объект государственной границы.

Пограничники смогут применять оружие без предупреждения, если в конкретной ситуации это невозможно.

Также изменения предусматривают, что в случае применения оружия, если лицу нанесено ранение или наступила его смерть, пограничная охрана немедленно, но не позднее чем в течение 24 часов, сообщает об этом в прокуратуру.

Председатель Комиссии по вопросам обороны Раймонд Бергманис ранее отметил, что неприкосновенность государственной границы и защита инфраструктуры во время гибридной войны являются важной составляющей территориальной целостности Латвии. Поправками к закону расширены возможности пограничников по немедленному пресечению нарушений.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября агрессивно настроенные вооруженные мужчины в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Лица, сопровождавшие мигрантов, угрожали военнослужащим, которые не позволили им пересечь границу. Через несколько часов люди в масках проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее малоизвестная группировка "Черные русы".

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент, заявил, что за этим стоит Москва.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил латвийскую сторону в инсценировке инцидента на границе в начале октября, чтобы получить деньги от ЕС.