Каллас після удару по Дніпру закликає активізуватися для притягнення РФ до відповідальності

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас засудила російську атаку на залізничний вокзал у Дніпрі та закликала сприяти притягненню винних до відповідальності, зокрема через Спецтрибунал щодо агресії РФ.

Як пише "Європейська правда", про це Каллас повідомила в X.

Дипломатка висловила співчуття Україні через смертоносний обстріл Росією залізничного вокзалу Дніпра, внаслідок якого загинули щонайменше 14 людей.

"Смертоносний напад Росії на залізничний вокзал у Дніпрі – це ще один жорстокий напад на українських цивільних громадян. Це наочно демонструє, що Москва не зацікавлена у мирі", – наголосила Каллас.

Очільниця європейської дипломатії запевнила, що вона використає зустрічі на саміті ЄС-Канада та засідання міністрів закордонних справ G20 для закликів посилити підтримку України та сприяти притягненню винних до відповідальності, зокрема через Спеціальний трибунал та Комісію з розгляду претензій.

Нагадаємо, 15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

В Офісі президента України заявляли, що очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.

Компенсаційна комісія є другим елементом механізму компенсацій для України за збитки, завдані загарбницькою війною Росії. Цей орган розглядатиме та ухвалюватиме рішення за заявками, які подаються постраждалими у межах Реєстру збитків.

Документ було відкрито до підписання 16 грудня 2025 року під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі. Тоді її підписали 35 держав та Європейський Союз – рекордна кількість.