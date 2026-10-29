Каллас после удара по Днепру призывает активизировать усилия по привлечению РФ к ответственности

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас осудила российскую атаку на железнодорожный вокзал в Днепре и призвала содействовать привлечению виновных к ответственности, в частности через Специальный трибунал по вопросам агрессии РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом Каллас сообщила в X.

Дипломат выразила соболезнования Украине в связи со смертоносным обстрелом Россией железнодорожного вокзала в Днепре, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек.

"Смертоносное нападение России на железнодорожный вокзал в Днепре – это еще одно жестокое нападение на украинских гражданских лиц. Это наглядно демонстрирует, что Москва не заинтересована в мире", – подчеркнула Каллас.

Глава европейской дипломатии заверила, что она воспользуется встречами на саммите ЕС-Канада и заседаниями министров иностранных дел "Группы двадцати" для призывов усилить поддержку Украины и способствовать привлечению виновных к ответственности, в частности через Специальный трибунал и Комиссию по рассмотрению претензий.

Напомним, 15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России.

В Офисе президента Украины заявляли, что ожидают начала работы спецтрибунала уже в следующем году.

Компенсационная комиссия является вторым элементом механизма компенсаций для Украины за ущерб, нанесенный захватнической войной России. Этот орган будет рассматривать и принимать решения по заявкам, подаваемым пострадавшими в рамках Реестра ущерба.

Документ был открыт для подписания 16 декабря 2025 года во время дипломатической конференции высокого уровня в Гааге. Тогда его подписали 35 государств и Европейский Союз – рекордное количество.