Мудра очікує на запуск Спецтрибуналу щодо агресії РФ вже наступного року

Заступниця керівника Офісу президента України, яка опікується питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності, Ірина Мудра прокоментувала історичне рішення про запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Мудра заявила, що це вперше, коли "після Нюрнберга і Токіо" з'являється окремий механізм відповідальності за розв'язання війни.

"Ще кілька років нам казали – цього не буде ніколи. Юридично складно. Політично чутливо. Забагато інтересів проти", – наголосила вона.

За словами Мудрої, наступним етапом стане формування самого трибуналу у Гаазі: йдеться про призначення суддів, затвердження процедур та початок розслідувань. Вона наголосила, що запуск роботи очікується вже наступного року.

Також Мудра згадала тривалі переговори та численні спроби знайти правовий механізм для створення трибуналу. За її словами, українська команда юристів, дипломатів і парламентарів неодноразово зіштовхувалася з опором, однак продовжувала шукати рішення.

Вона додала, що трибунал має стати інструментом персональної відповідальності для тих, хто ухвалив рішення про початок війни проти України.

