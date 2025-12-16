Конвенцію щодо репарації для України готова підписати рекордна кількість держав – генсек РЄ

Держави, що прибули на дипломатичну конференцію у Гаазі, планують поставити рекорд у схваленні міжнародного договору відразу після його створення.

Про це повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, відкриваючи зустріч у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Берсе повідомив, що підтримка держав-учасниць, які представляють не лише європейський континент, перевершила очікування.

"35 держав підпишуть конвенцію, яка створить Компенсаційну комісію. Це безпрецедентно для першого дня існування міжнародного договору", – заявив він.

Генсек не уточнив назви держав, що погодилися підписати документ вже у перший день, але відомо, що до Гааги прибули представники понад 50 держав не лише Європи, а й Латинської Америки, а також Північної Америки, Азії, а також Австралії.

Генсек наголосив, що бачить зв'язок цього процесу з мирним процесом. "Питання відповідальності не може бути виноскою у мирних переговорах. Відповідальність – у центрі кожного плану миру", – пояснив він.

Ален Берсе також наголосив на тому. що він вірить у силу міжнародного права.

"Рада Європи не має дронів та ракет, але Рада Європи має силу права. Міжнародного права, яке діє для всіх", – пояснив він.

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Нідерландів для участі у конференції щодо створення Компенсаційної комісії.

Примітно, що Угорщина представлена на найнижчому рівні на конференції щодо репарацій.

Детально читайте у інтерв'ю "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям".

Виправлено: у новині виправлена кількість країн-підписантів конвенції.