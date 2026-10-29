У Франції попереджають про високий ризик заворушень під час протестів у вихідні

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс звернувся до міських органів влади із попередженням про високий ризик насильства та правопорушень під час протестів, запланованих на суботу, 31 жовтня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У документі, адресованому префектам, глава МВС закликає до пильності під час демонстрацій 31 жовтня. Нуньєс зазначив, що його відомства зафіксували численні заклики до проведення демонстрацій у соціальних мережах під приводом святкування Геловіну.

"Аналіз цих закликів не залишає сумнівів щодо намірів їхніх авторів вчинити нові правопорушення. Отже, від початку вечора до пізньої ночі ризик міських заворушень є дуже високим", – йдеться у листі міністра.

Він закликав префектів приділити особливу увагу закликам до зібрань на всіх громадських площах з 20:00, а також ризикам несанкціонованих заходів під приводом святкування Геловіну.

Демонстрація 31 жовтня, разом зі святкуванням Геловіну та терористичною загрозою після расистського нападу в місті Трапп, буде супроводжуватися особливо посиленою присутністю поліції. Для посилення захисту найбільш вразливих громадських будівель буде залучено поліцейські спецпідрозділи RAID.

Тим часом в районах підвищеної відповідальності, зокрема на залізничних станціях та головних дорогах, буде запроваджено посилену перевірку документів та транспортних засобів, щоб завчасно виявити "осіб, які можуть вчинити правопорушення".

Як повідомлялося, організатори руху "жовті жилети" закликали до нових демонстрацій у суботу, 31 жовтня.

Нагадаємо, всупереч новим рішенням у сфері освіти Франції, молодіжна міжпрофспілкова група закликала до продовження масових протестів.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції