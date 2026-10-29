Во Франции предупреждают о высоком риске беспорядков во время протестов в выходные

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес обратился к городским властям с предупреждением о высоком риске насилия и правонарушений во время протестов, запланированных на субботу, 31 октября.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В документе, адресованном префектам, глава МВД призывает к бдительности во время демонстраций 31 октября. Нуньес отметил, что его ведомства зафиксировали многочисленные призывы к проведению демонстраций в социальных сетях под предлогом празднования Хэллоуина.

"Анализ этих призывов не оставляет сомнений в намерениях их авторов совершить новые правонарушения. Таким образом, с начала вечера до поздней ночи риск городских беспорядков очень высок", – говорится в письме министра.

Он призвал префектов уделить особое внимание призывам к собраниям на всех общественных площадях с 20:00, а также рискам несанкционированных мероприятий под предлогом празднования Хэллоуина.

Демонстрация 31 октября, наряду с празднованием Хэллоуина и террористической угрозой после расистского нападения в городе Трапп, будет сопровождаться особенно усиленным присутствием полиции. Для усиления защиты наиболее уязвимых общественных зданий будут задействованы полицейские спецподразделения RAID.

Между тем в зонах повышенной ответственности, в частности на железнодорожных станциях и главных дорогах, будет введена усиленная проверка документов и транспортных средств, чтобы своевременно выявить "лиц, которые могут совершить правонарушения".

Как сообщалось, организаторы движения "желтых жилетов" призвали к новым демонстрациям в субботу, 31 октября.

Напомним, вопреки новым решениям в сфере образования Франции, молодежная межпрофсоюзная группа призвала к продолжению массовых протестов.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции