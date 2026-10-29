У Боснії розбився італійський вертоліт, ЗМІ повідомляють про трьох загиблих

У Боснії та Герцеговині в четвер розбився італійський вертоліт CH 47, який брав участь в операції ЄС EUFOR Althea.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Італії, передає "Європейська правда".

За даними відомства, в четвер вдень вертоліт під час виконання завдання в рамках операції Althea зазнав аварії з причин, що наразі з’ясовуються.

Рятувальні служби оперативно втрутилися в інцидент.

У Міноборони Італії заявили, що наразі не надаватимуть додаткові коментарі, оскільки очікують на більш точну інформацію, зокрема щодо стану здоров’я екіпажу.

Тим часом агенція ANSA повідомляє, що в аварії загинули троє людей, які перебували на борту. Ще 12 осіб зазнали поранень.

Про цю подію раніше повідомили в місії Європейського Союзу в Боснії та Герцеговині. Там пояснили, що інцидент стався під час операції біля населеного пункту Гориця, що в районі Брчко, на кордоні з Сербією.

20 жовтня у Франції зазнав аварії винищувач Mirage 2000D, який виконував тренувальний політ. Другого члена екіпажу винищувача згодом було знайдено мертвим.

24 серпня поблизу угорського міста Сольнок зазнав аварії винищувач Gripen Збройних сил Угорщини, пілоту вдалося катапультуватися.

17 серпня навчальний літак Cirrus SR-20 Повітряно-космічних сил Франції зазнав аварії в Салон-де-Прованс (французький департамент Буш-дю-Рон) під час навчального польоту.