В Боснии разбился итальянский вертолёт, СМИ сообщают о трёх погибших

В Боснии и Герцеговине в четверг разбился итальянский вертолёт CH-47, участвовавший в операции ЕС EUFOR Althea.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Италии, передаёт "Европейская правда".

По данным ведомства, в четверг днём вертолёт во время выполнения задания в рамках операции Althea потерпел крушение по причинам, которые в настоящее время выясняются.

Спасательные службы оперативно отреагировали на инцидент.

В Минобороны Италии заявили, что пока не будут давать дополнительных комментариев, поскольку ожидают более точной информации, в частности о состоянии здоровья экипажа.

Между тем агентство ANSA сообщает, что в аварии погибли три человека, находившиеся на борту. Еще 12 человек получили ранения.

Об этом событии ранее сообщили в миссии Европейского Союза в Боснии и Герцеговине. Там пояснили, что инцидент произошел во время операции возле населенного пункта Горица, что в районе Брчко, на границе с Сербией.

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