ЗМІ: прем’єр Іспанії захищає міністра, якого критикують через залізничну катастрофу

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, як і раніше, підтримує міністра транспорту Оскара Пуенте, який опинився в центрі критики після смертельної залізничної катастрофи в Урді.

Про це стало відомо агентству Europa Press від джерел в урядових колах, повідомляє "Європейська правда".

І консервативна Народна партія, і ліві сили вже вимагають "політичної відповідальності", а профспілки різко розкритикували міністра за те, що він вказав на людську помилку робітника як на головну причину аварії.

У лавах Іспанської соціалістичної робітничої партії (PSOE) міністра також критикують. Багато хто наголошує, що це вже друга смертельна аварія лише за дев’ять місяців.

Щоб висловити своє невдоволення, члени партії повторили вислів, використаний Санчесом напередодні, і наголосили, що нинішня ситуація є "неприйнятною" для Іспанії.

Деякі члени Соціалістичної партії Іспанії (PSOE) сприйняли ці заяви прем’єра, який назвав "неприйнятним" те, що за один рік сталося дві аварії на високошвидкісних залізницях, як прелюдію до відставки Пуенте, але представники уряду намагаються придушити критику й наполягають на тому, що він, "звичайно ж", як і раніше, користується їхньою підтримкою.

Особи, наближені до міністра, також виключають можливість його відставки.

Він "перебуває у дуже поганому стані", але з’явиться перед Конгресом.

Цього четверга Санчес і Пуенте взяли участь у зустрічі Cecopi в Толедо, а потім провели понад дві години в цілодобовому центрі управління на станції Аточа в Мадриді.

За даними виконавчої влади, Санчес висловив Пуенте підтримку в продовженні керівництва міністерством та управлінні цією кризою.

За словами джерел у партії, хоча Пуенте "глибоко вражений", він попросив з’явитися до Постійного комітету Конгресу депутатів, щоб пояснити подію, що сталася в середу.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

За останніми даними, жертвами аварії стали 74 особи.