СМИ: премьер Испании защищает министра, которого критикуют из-за железнодорожной катастрофы

Премьер-министр Испании Педро Санчес по-прежнему поддерживает министра транспорта Оскара Пуэнте, который оказался в центре критики после смертельной железнодорожной катастрофы в Урде.

Об этом стало известно агентству Europa Press из источников в правительственных кругах, сообщает "Европейская правда".

И консервативная Народная партия, и левые силы уже требуют "политической ответственности", а профсоюзы резко раскритиковали министра за то, что он указал на человеческую ошибку рабочего как на главную причину аварии.

В рядах Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) министра также критикуют. Многие подчеркивают, что это уже вторая смертельная авария всего за девять месяцев.

Чтобы выразить своё недовольство, члены партии повторили выражение, использованное Санчесом накануне, и подчеркнули, что нынешняя ситуация является "неприемлемой" для Испании.

Некоторые члены Социалистической партии Испании (PSOE) восприняли эти заявления премьера, назвавшего "неприемлемым" тот факт, что за один год произошло две аварии на высокоскоростных железных дорогах, как прелюдию к отставке Пуэнте, но представители правительства пытаются подавить критику и настаивают на том, что он, "конечно же", по-прежнему пользуется их поддержкой.

Лица, близкие к министру, также исключают возможность его отставки.

Он "находится в очень плохом состоянии", но появится перед Конгрессом.

В этот четверг Санчес и Пуэнте приняли участие во встрече Cecopi в Толедо, а затем провели более двух часов в круглосуточном центре управления на станции Аточа в Мадриде.

По данным исполнительной власти, Санчес выразил Пуэнте поддержку в продолжении руководства министерством и управлении этим кризисом.

По словам источников в партии, хотя Пуэнте "глубоко потрясён", он попросил явиться в Постоянный комитет Конгресса депутатов, чтобы объяснить происшествие, произошедшее в среду.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

По последним данным, жертвами аварии стали 74 человека.