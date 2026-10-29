В одному з міст Німеччини стався потужний вибух у житловому будинку: є загиблі

В південнонімецькому місті Регенсбург внаслідок потужного вибуху у житловому будинку загинули щонайменше двоє осіб.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Вибух стався рано вранці в середу й зруйнував значну частину житлового будинку. Четверо людей були доставлені до лікарні, один із них із важкими травмами. Поліцейський також отримав отруєння димом.

У четвер служби екстреної допомоги виявили два тіла на місці вибуху.

Через кілька годин після виявлення тіла чоловіка у четвер вдень серед уламків було знайдено ще одне тіло, повідомив представник поліції.

За даними поліції, припускається, що цей чоловік є одним із двох осіб, які раніше вважалися зниклими безвісти. Особу другого загиблого поки що встановити не вдалося.

Наразі незрозуміло, чи був цей вибух нещасним випадком, чи умисним. Поліцейське розслідування триває.

Після того як у четвер вранці Федеральне агентство з технічної допомоги завершило роботи з забезпечення безпеки, спрямовані на запобігання обваленню будівлі, рятувальники змогли проникнути всередину будівлі.

Нагадаємо, 21 жовтня у центрі столиці Греції пролунав вибух, в результаті інциденту було поранено двох поліцейських та двох перехожих.

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.

Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.