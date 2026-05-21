У Німеччині знайшли першу загиблу туристку під завалами будинку, де стався вибух 

У німецькому місті Гьорліц рятувальники знайшли першу загиблу під завалами трьох поверхів житлового будинку, де у понеділок стався вибух.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Гьорліці на третю добу операції на місці вибуху у житловому будинку рятувальники за допомогою службових собак встановили місце перебування людини під завалами. Там виявилась одна з двох румунських туристок, які були у помешканні на момент вибуху.

Триває локалізований пошук ще у двох місцях, на які вказали службові собаки – ймовірно, там перебувають останні двоє зниклих.

Як повідомляли, серед зниклих – громадянки Румунії 25 і 26 років, вони прибули до міста як туристи і з часу вибуху не виходять на зв’язок. Чоловік однієї з них, теж громадянин Румунії, на момент нещастя був у супермаркеті, тому залишився неушкодженим. Ще один зниклий – 48-річний громадянин Болгарії, який прибув до Гьорліца у робочих справах.

Спершу повідомляли про п’ятьох зниклих, але виявилось, що двоє гостей однієї зі зруйнованих квартир на той час ще не заїхали туди.

Вибух стався після 17 години у понеділок 18 травня. Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.

У жовтні 2025 року вибух газу знищив кілька квартир 9-поверхового будинку у столиці Румунії Бухаресті, тоді загинули троє людей.