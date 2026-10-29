В одном из городов Германии произошел мощный взрыв в жилом доме: есть погибшие

В южногерманском городе Регенсбург в результате мощного взрыва в жилом доме погибли как минимум два человека.

Об этом сообщает dpa, передает "Европейская правда".

Взрыв произошел рано утром в среду и разрушил значительную часть жилого дома. Четверо человек были доставлены в больницу, один из них с тяжёлыми травмами. Полицейский также получил отравление дымом.

В четверг службы экстренной помощи обнаружили два тела на месте взрыва.

Через несколько часов после обнаружения тела мужчины в четверг днём среди обломков было найдено ещё одно тело, сообщил представитель полиции.

По данным полиции, предполагается, что этот мужчина является одним из двух человек, которые ранее считались пропавшими без вести. Личность второго погибшего пока установить не удалось.

На данный момент неясно, был ли этот взрыв несчастным случаем или умышленным. Полицейское расследование продолжается.

После того как в четверг утром Федеральное агентство по технической помощи завершило работы по обеспечению безопасности, направленные на предотвращение обрушения здания, спасатели смогли проникнуть внутрь здания.

Напомним, 21 октября в центре столицы Греции прогремел взрыв, в результате инцидента были ранены два полицейских и два прохожих.

В мае в немецком городе Гёрлиц у границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.

В результате взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обрушились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.