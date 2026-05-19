У Німеччині шукають під завалами трьох людей після ймовірного вибуху газу в будинку

У місті Гьорліц на сході Німеччини триває пошуково-рятувальна операція на місці вибуху у житловому будинку, де під завалами можуть бути троє людей.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався близько 17:30 18 травня у місті Гьорліц, що на кордоні з Польщею. Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу вокзалу, де квартири перетворені на туристичні апартаменти.

Початково вважали, що під завалами можуть бути п’ятеро людей, але згодом з’ясувалося, що двоє – гості орендованих апартаментів на одному з поверхів – на той час були на прогулянці, тож залишились неушкодженими.

Станом на ранок троє людей вважаються зниклими безвісти, пошуки тривали усю ніч. Рятувальники використовують тепловізійні пристрої і службових собак, шукаючи можливе місце перебування постраждалих під завалами.

З міркувань безпеки евакуювали людей з 10 сусідніх будинків.

Рятувальну операцію ускладнює триваючий витік газу, джерело якого розташоване під завалами, тож усунути його неможливо. Служби постійно вимірюють концентрацію газу, наразі вважається, що новий вибух малоймовірний.

Наприкінці березня у Римі через вибух газу обвалились три будинки в районі Пьяна-дель-Соле.

У жовтні 2025 року вибух газу знищив кілька квартир 9-поверхового будинку у столиці Румунії Бухаресті, тоді загинули троє людей.