У Молдові заявили про шостий несанкціонований політ у повітряному просторі

Міністерство оборони Молдови заявило у суботу про шостий несанкціонований політ у повітряному просторі країни на тлі масованої ранкової атаки Росії по Україні.

Про це йдеться у повідомленні відомства на Facebook, пише "Європейська правда".

Як повідомили у міністерстві, безпілотник виявили під час аналізу даних про повітряний простір.

За інформацією Міноборони, об’єкт увійшов у повітряний простір Молдови о 8:04 з боку села Удобне Одеської області України в напрямку села Паланка.

О 8:05 об’єкт залишив територію Молдови, рухаючись у напрямку українського міста Біляївка.

Таким чином, радари Національної армії Молдови загалом зафіксували шість несанкціонованих польотів над країною.

3 жовтня національна система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала проліт кількох безпілотних літальних апаратів. У Службі повітряних операцій Національної армії повідомили, що у проміжку часу з 7:45 до 8:00 національний повітряний простір перетнули п’ять безпілотних літальних апаратів.

Пізніше міністр оборони Анатолій Носатий уточнив, що в інциденті були задіяні три ракети та два дрони, уламки яких впали в чотирьох районах країни.

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала заявою, що російська війна "небезпечно наближається до Молдови".