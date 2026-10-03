П’ять дронів залетіли в повітряний простір Молдови: є уламки та пошкодження

Вранці 3 жовтня національна система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала проліт кількох безпілотних літальних апаратів.

Про це пише Newsmaker із посиланням на дані Міністерства оборони країни та генерального інспекторату поліції, передає "Європейська правда".

Як зазначається, дрони помітили поблизу населених пунктів Аненій Ной, Штефан-Воде, Хинчешти, Тудора та Каушани.

Як уточнили у Службі повітряних операцій Національної армії, у проміжку часу з 07:45 до 8:00 національний повітряний простір перетнули п’ять безпілотних літальних апаратів.

У Міноборони уточнили, що інцидент стався на тлі масованих ударів Росії по Україні. Згідно з даними системи моніторингу, вибухи пролунали поблизу населених пунктів Крокмаз, Штефан-Воде, Делакеу, Пухечени, Аненій Ной, Бозієні, Хинчешти, а також поблизу Дубовки, Костянтинівки та Каушан.

Фото: поліція

На місце події виїхали екіпажі поліції та Національної армії для розслідування інциденту.

У поліції додали, що з ранку від мешканців Каушанського, Штефан-Водського, Новоаненського та Хинчештського районів почали надходити повідомлення про звуки вибухів. На околиці Каушан правоохоронці виявили уламки безпілотника, з яких йшов дим.

Також уламки дронів знайшли поблизу Дубровки Хинчештського району, між селами Делакеу та Пухечени.

А в Крокмазі дрон впав у винограднику – там загорілася суха рослинність, а в будинку неподалік вибило скло.

Фото: поліція

За інформацією поліції, постраждалих у результаті інцидентів немає. Наразі правоохоронні органи документують усі випадки та встановлюють обставини події.

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.