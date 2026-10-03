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Санду засудила атаку РФ по Україні, внаслідок якої постраждала Молдова

Новини — Субота, 3 жовтня 2026, 12:30 — Уляна Кричковська-Богданова

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російський обстріл українських регіонів, внаслідок якого на територію її країни залетіли п’ять безпілотників.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Санду засудила російську атаку на Україну вранці 3 жовтня та наголосила, що російська війна "небезпечно наближається до Молдови". 

"П’ять російських засобів повітряного нападу, зокрема ракети "Бандероль" та безпілотники, порушили наш повітряний простір і вибухнули на нашій території. Москва ставить під загрозу життя людей по всій Європі, і її необхідно зупинити", – додала президентка Молдови..

Вранці 3 жовтня національна система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала проліт кількох безпілотних літальних апаратів.  

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.  

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.  

Того ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни. 

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Молдова Війна з РФ
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