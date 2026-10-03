Санду засудила атаку РФ по Україні, внаслідок якої постраждала Молдова
Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російський обстріл українських регіонів, внаслідок якого на територію її країни залетіли п’ять безпілотників.
Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Санду засудила російську атаку на Україну вранці 3 жовтня та наголосила, що російська війна "небезпечно наближається до Молдови".
"П’ять російських засобів повітряного нападу, зокрема ракети "Бандероль" та безпілотники, порушили наш повітряний простір і вибухнули на нашій території. Москва ставить під загрозу життя людей по всій Європі, і її необхідно зупинити", – додала президентка Молдови..
Вранці 3 жовтня національна система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала проліт кількох безпілотних літальних апаратів.
Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.
За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.
Того ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.