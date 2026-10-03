В Молдове заявили о шестом несанкционированном полете в воздушном пространстве

Министерство обороны Молдовы заявило в субботу о шестом несанкционированном полете в воздушном пространстве страны на фоне массированной утренней атаки России на Украину.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в министерстве, беспилотник обнаружили во время анализа данных о воздушном пространстве.

По информации Минобороны, объект вошёл в воздушное пространство Молдовы в 8:04 со стороны села Удобное Одесской области Украины в направлении села Паланка.

В 8:05 объект покинул территорию Молдовы, двигаясь в направлении украинского города Беляевка.

Таким образом, радары Национальной армии Молдовы в общей сложности зафиксировали шесть несанкционированных полётов над страной.

3 октября национальная система мониторинга воздушного пространства Молдовы зафиксировала пролет нескольких беспилотных летательных аппаратов. В Службе воздушных операций Национальной армии сообщили, что в промежутке времени с 7:45 до 8:00 национальное воздушное пространство пересекли пять беспилотных летательных аппаратов.

Позже министр обороны Анатолий Носатый уточнил, что в инциденте были задействованы три ракеты и два дрона, обломки которых упали в четырёх районах страны.

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала заявлением о том, что российская война "опасно приближается к Молдове".